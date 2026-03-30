360 graden-expositie laat bezoekers nieuws van dichtbij beleven in Niemeyerfabriek

Van 2 tot en met 12 april is in de Niemeyerfabriek in Stad de 360 graden-expositie ‘Noorderframe’ te zien. Bezoekers lopen niet langs de beelden, maar staan er middenin. Ze worden omringd door honderden journalistieke beelden uit het Noorden van het afgelopen jaar.

Met licht, geluid en digitale technieken komen die beelden tot leven. Na een première in de Grote Kerk in Dokkum verhuist de expositie naar de Niemeyerfabriek aan de Paterswoldseweg, waar het een nieuwe vorm krijgt. “De locatie is totaal anders. De kerk had een historisch decor, de fabriek is rauw en industrieel”, vertelt projectleider Paulien Simonides.

Blik op het Noorden

Noorderframe is een initiatief van Mediahuis, de uitgever van onder meer Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad. Voor de expositie werden professionele fotografen en nieuw talent opgeroepen om hun blik op het Noorden vast te leggen in een foto. Dat leverde meer dan zeshonderd inzendingen op. Een vakjury koos daaruit de beste journalistieke beelden van 2025.

De expositie laat verschillende soorten beelden zien. Het gaat om nieuwsfoto’s, portretten en lichtere momenten. Zowel grote gebeurtenissen als kleine verhalen komen aan bod.

Uitgebreider programma

In Groningen is het programma uitgebreid. Bezoekers kunnen audioverhalen beluisteren van winnaars en journalisten. Ook is er een fotochallenge, waarbij nieuw werk uit 2026 kan worden ingestuurd en in de fabriek wordt getoond.

Op donderdagavond 9 april is er een speciale thema-avond over de impact van journalistiek. Hoofdredacteur Evert van Dijk vertelt dan over de rol van journalistiek en beeld. Hij gaat in gesprek met winnares Lidian Boelens en Tini Mulder, die op één van de foto’s te zien is. Ook geeft DvhN-fotograaf Marcel Jurian de Jong een korte workshop fotograferen met de telefoon.

