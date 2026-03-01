1H: Velocitas laat zich aftroeven door Broekster Boys en is koploper af

Foto: Andor Heij. Velocitas - Broekster Boys

Velocitas 1897 is koploper af in de eerste klasse H. De Groningers werden zaterdag in het Stadspark compleet afgetroefd door Broekster Boys en verloren met 3-0.

Velocitas won de eerste periode en leek als een speer af te gaan richting de vierde divisie. Maar de mannen van trainer Robbie Wentink zijn de laatste weken het spoor aardig bijster.

Tegen jezelf vechten

“We hebben natuurlijk een fantastische eerste seizoenshelft gehad waarin het mee zat en we voor elkaar vochten en voor iedere meter”, zei Wentink na afloop. “Maar nu zie je dat als er een fout wordt gemaakt, net als vorige week tegen Drachtster Boys, we het heel lastig vinden om het om te zetten in ‘we gaan er weer voor’. We moeten er voor zorgen dat wat wij goed kunnen weer gaan doen. Nu zitten we tegen onszelf te vechten en dan krijgen we het heel moeilijk”.

Fel

Broekster Boys was veel feller dan de Groningers. Na een kwartier leverde dat een Friese voorsprong op. Na een mooie aanval schoot Hedgar Hoekstra de bal van dichtbij achter Feike Spoor.

De enige kans voor Velocitas kwam uit een vrije trap van Thomas Bats, die net over ging. Op slag van rust verdubbelde de ploeg uit Damwoude de marge. Na een corner kopte Jos Regnerus raak.

Diezelfde Regnerus voorkwam na de pauze dat een gevaarlijke voorzet van Velocitas afgerond kon worden. Een bal van Kasper Oldenburger smoorde in de Friese defensie. Daarmee was het gedaan met de Groninger dadendrang,

Broekster Boys nam de controle weer stevig in handen en na 65 minuten roeide Jan Tijtsma een afgeslagen corner binnen: 0-3. Tekenend voor de vorm van Velocitas was de slotfase toen een open kans naast het Friese doel gejaagd werd.

Ongrijpbaar

LAC Frisia won met 1-0 bij GRC Groningen en heeft de koppositie overgenomen. Volgende week is het in Leeuwarden LAC Frisia – Velocitas. “Als we daar winnen staan we weer bovenaan”, zei Wentink, “Maar het wordt een hele lastige opgave om daar weer te komen. Maar we kunnen het en we hebben het laten zien. Als we volgende week winnen hebben we wellicht de flow weer te pakken en kunnen we wel doorstomen. Het is heel ongrijpbaar”.

Velocitas 1897 – Broekster Boys 0-3. 15. Hedgar Hoekstra 0-1. 45. Jos Regnerus 0-2. 65. Jan Tijtsma 0-3. Scheidsrechter: Theo Beijert. Toeschouwers: 75.