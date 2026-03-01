1H: Topper tussen LAC Frisia 1883 en Velocitas 1897 levert geen winnaar op

De topper in de eerste klasse H tussen LAC Frisia 1883 en Velocitas 1897 leverde zaterdag in Leeuwarden geen winnaar op. Het werd 1-1.

Velocitas verspeelde vorige week de koppositie door in Groningen met 3-0 te verliezen van Broekster Boys. LAC Frisia won met 1-0 bij GRC en nam twee punten voorsprong op Velocitas.

“Het was een beetje een schaakwestrijd”, analyseerde Velocitas-trainer Robbie Wentink na afloop. “Zij waren meer aan de bal, maar wij stonden georganiseerd strak te verdedigen. In de tweede helft deden we dat iets minder en hield onze keeper Feike Spoor ons twee, drie keer goed in de wedstrijd”.

Toch moest Spoor na een dik uur capituleren. Velocitas viel op dat moment aan, maar vanuit de tegenstoot kon Stefan Efde de bal van dichtbij in de kruising prikken: 1-0.

Wentink voerde enkele wissels door. Zo kwam Mark Prins in het veld. Prins zorgde na 80 minuten voor de 1-1, door een afvallende bal in de verre hoek te schieten. Het spel golfde daarna op en neer zonder dat er nog echte kansen waren.

“Beide ploegen liepen daarna wel tevreden van het veld”, aldus Wentink. “Zij, omdat ze niet verloren hadden en nog steeds koploper zijn en wij omdat we de aansluiting nog steeds hebben”.