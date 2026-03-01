1H: Nederlaag koploper Velocitas, eerste zege GRC Groningen, Be Quick speelt gelijk in topper

Foto Andor Heij. Velocitas - Be Quick in mistige omstandigheden

Koploper Velocitas 1897 verloor zaterdag in de eerste klasse H. GRC Groningen won voor het eerst en Be Quick 1887 speelde gelijk.

Velocitas ging thuis met 4-3 onderuit tegen Drachtster Boys. Er leek eerst geen vuiltje aan de lucht voor Velocitas. Thomas Bats en Tom Klooster zorgden er voor dat de sterkere Groningers binnen het halve uur op een 2-0 voorsprong stonden.

Na de pauze ging het fout. Velocitas was geen schim meer van de ploeg van voor de rust. Dylan Smit en Jorn Wester, met drie doelpunten, draaiden de wedstrijd compleet om. In blessuretijd bepaalde Bats de eindstand. Velocitas blijft koploper met een punt voorsprong op LAC Frisia 1883.

De ploeg uit Leeuwarden kreeg bezoek van Be Quick 1887, de nummer drie. De topper in 1H kende weinig echte kansen en eindigde zoals die begon: 0-0. Het verschil tussen beide ploegen blijft vijf punten, maar Be Quick heeft een wedstrijd meer gespeeld.

GRC Groningen kon voor het eerst dit seizoen victorie kraaien in de competitie. In Damwoude werd met 2-1 gewonnen van Broekster Boys. Jasper Kingma en Jur Wardenier zetten GRC op voorsprong. Op slag van rust kreeg Klaas van der Meulen van de Friezen rood. Ondanks de man minder wist Broekster Boys nog terug te komen tot 1-2 via Jos Regnerus. GRC is laatste met vijf punten.

Het verslag van Oranje Nassau – Buitenpost staat hier.