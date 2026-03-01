1H: Cruciale zege Oranje Nassau, winst Be Quick, late nederlaag GRC Groningen

Oranje Nassau - Be Quick

In de eerste klasse H wonnen Be Quick 1887 en Oranje Nassau zaterdag hun wedstrijden. GRC Groningen ging in de slotfase onderuit.

“Een cruciale wedstrijd”, noemde Oranje Nassau aanvaller Rick Wiersma vorige week het uitduel tegen directe concurrent FC Surhuisterveen. Dat leek heel ON zich te beseffen, want er werd met 0-4 gewonnen. ON kreeg voor rust twee aardige kansen en de derde ging er in. Benjamin Cissé wist na 40 minuten raak te schieten.

Direct na rust werd Jim de Leeuw gevloerd en Sven Kesimaat mikte de strafschop raak. De Leeuw was ook betrokken bij de 0-3. Zijn voorzet werd na 66 minuten afgerond door Ruendel Martina. Tien minuten later had Djarni Leidelmeijer het slotakkoord in huis: 0-4. ON staat negende met vijf punten voorsprong op FC Surhuisterveen dat op een promotie-degradatie plek staat.

Be Quick 1887 blijft derde in 1H. Thuis werd met 4-3 gewonnen van laagvlieger Heerenveense Boys. Bram Herder zette de Friezen op voorsprong. Nadat Jesper de Backer was gevloerd benutte Geertjan Liewes de strafschop. Op aangeven van Robbin van Kooten schoot Liewes zijn tweede binnen: 2-1. Dion Toering maakte er vlak voor rust 2-2 van.

Vincent Pichel tekende direct na de pauze voor de 3-2. De Backer werd na 75 minuten weggestoken en zorgde voor de 4-2. Diep in blessuretijd kwam Heerenveense Boys terug tot 4-3 via Tim Strandstra.

GRC Groningen staat laatste in 1H, maar hield knap heel lang stand tegen LAC Frisia 1883. In de slotfase wisten de Leeuwarders toch te winnen door een doelpunt van Denian Timmer. LAC Frisia nam de koppositie van Velocitas over.

