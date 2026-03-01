1H: Be Quick doet goede zaken na derbywinst op Oranje Nassau, Velocitas verspeelt weer punten

Be Quick 1887 heeft zaterdagmiddag in het Esserbergstadion uitstekende zaken gedaan in de strijd om de bovenste plaatsen in de eerste klasse H. Be Quick won de stadsderby van Oranje Nassau met 3-1 en zag koploper LAC Frisia en nummer twee Velocitas punten verspelen.

Het eerste hoogtepunt in het voor rust matige duel tussen Be Quick en Oranje Nassau leverde meteen een doelpunt op. Geertjan Liewes van Be Quick stuurde Robbin van Kooten diep. ON doelman Erwin Heidekamp kwam te laat uit zijn doel en werd omspeeld door Van Kooten die na 27 minuten de 1-0 binnen schoot.

Strafschoppen

ON kwam vanuit een strafschop op gelijke hoogte. Patrick Helbig vloerde Benjamin Cissé en Sven Kesimaat voltrok het vonnis. Kesimaat kreeg nog een aardige kopkans die door Be Quick doelman Frank Schilstra werd gepakt en aan de andere kant schoot Jesper de Backer net over de kruising.

Ruim tien minuten na rust kreeg Be Quick net buiten het strafschopgebied een vrije trap die door De Backer wel raak werd geknald: 2-1. Oranje Nassau ging op zoek naar de gelijkmaker, maar Schilstra stond zijn mannetje op schoten van Ruendel Martina, Mart Bloeming en Justin Jacobs.

Na 67 minuten kreeg ON de grootste kans vanuit een makkelijk gegeven strachschop. Yorans Cats schoot een bal tegen de eigen arm en scheidrechter Daan Schoemaker wees onverbiddelijk naar de stip. Schilstra bokste de inzet van Martina stijlvol uit de hoek.

Beslissing

ON gaf ruimte weg om de gelijkmaker te forceren. Van Kooten profiteerde na 85 minuten. Na een tegenstoot schoot hij de bal vanaf de rand van het strafschopgebied achter Heidekamp en besliste zo het Groningse onderonsje: 3-1.

Karakter

“Het was best wel een gelijkwaardige wedstrijd met twee ploegen die het elkaar erg moeilijk maakten”, vond Be Quick trainer Marco Sanders na afloop. “We hebben deze wedstrijd vanuit karakter over de streep getrokken en ik vind dat verdiend”. Doordat de concurrentie dus punten verspeelde is de afstand met de koppositie nog slechts drie punten. “Als we blijven winnen stellen we in ieder geval die derde plek veilig”, zei Sanders daarover. “Dat is een grote kans op een periodetitel, maar als je dan blijft winnen weet je nooit hoe het zich bovenin ontwikkeld”.

Balen

ON trainer Jesse Nienhuis nam ruim twee weken geleden het stokje over van Hans Schrijver en leed na twee winstpartijen zijn eerste verlies: “Drie wedstrijden geleden stonden we nog op een degradatieplaats en nu kun je je meten met Be Quick. Dat is iets om trots op te zijn, maar je zit op voetbal om te winnen. Dus is het enorm balen dat je hem niet wint. We missen bij 2-1 die penalty natuurlijk en we kregen nog een paar goede mogelijkheden. Je besluit het laatste kwartier alles of niets te gaan spelen en dan gaan ruimtes ontstaan en dan wordt het 3-1. Ik denk dat het enorm geflatteerd is en het is zonde dat we die kansen niet afgemaakt hebben. We moeten nog twee potjes winnen om er zeker in te blijven en dat gaan we ook doen. We gaan er nog meer winnen”.

Districtsbeker en inhalen

Oranje Nassau is achtste in 1H en krijgt de eerste kans op een winstpartij volgende week tijdens de inhaalwedstrijd in en tegen nummer tien Winsum.

Be Quick is dan vrij, maar de ploeg van Sanders komt dinsdagavond al in actie voor de halve finale van de noordelijke districtsbeker in Hoogeveen tegen vierde divisionist HZVV.

Be Quick 1887 – Oranje Nassau 3-1. 27. Robbin van Kooten 1-0. 32. Sven Kesimaat 1-1 (pen.) 56. Jesper de Backer 2-1. 85. Robbin van Kooten 3-1. Bijz: Ruendel Martina mist strafschop (67.). Scheidsrechter: Daan Schoemaker. Toeschouwers: 250.

Overige wedstrijden in 1H:

Velocitas 1897 speelde thuis met 1-1 gelijk tegen degradatiekandidaat Heerenveense Boys en blijft daarmee maar punten morsen na de winterstop. Tom Sanders opende de score voor de Groningers. Nog voor rust maakte Loet van der Valk er 1-1 van. Velocitas zakte naar de derde plaats op een punt van Be Quick, dat een wedstrijd meer speelde. Velocitas liep wel een punt in op koploper LAC Frisia 1883, dat in Damwoude met 3-2 verloor van Broekster Boys. Velocitas speelt volgende week uit de inhaalwedstrijd tegen ASV Dronten. LAC Frisia moet dan naar Buitenpost.

GRC Groningen heeft zich nog niet bij degradatie neergelegd. Thuis werd met 2-0 gewonnen van Blauw Wit ’34 uit Leeuwarden. Noél Buurma, die volgend seizoen naar PKC ’83 gaat, maakte beide doelpunten. Het was de tweede zege dit seizoen voor GRC, dat met slechts acht punten nog steeds stijf laatste staat. GRC is zaterdag tijdens het inhaalweekeinde vrij.