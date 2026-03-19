140 bewoners van De Zijlen gaan het ijs op

Het is feest, komende vrijdag 20 maart in de ijshockeyhal van Kardinge. Daar doen 140 mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking mee aan een ijsbeleving.

De deelnemers zijn veelal rolstoel gebonden en compleet afhankelijk van zorg. Toch gaan ze met rolstoelen, frame runners, sleetjes en spikes het ijs op. Omdat de deelnemers één op één begeleiding nodig hebben geven 17 studenten van het Alfa College Sport en Bewegen de nodige extra ondersteuning. Ook zorgt de school voor koek en zopie in de hal.

Tussen 10 uur 30 en 11 uur 30 komen zo’n 70 deelnemers, voornamelijk kinderen, het ijs op. Een uur later is het de beurt aan ongeveer 70 volwassenen. De organisatie is in handen van het vrijetijdsbureau van De Zijlen, een woonzorgcomplex in Tolbert voor mensen met een verstandelijke beperking.