1 april komt er aan: Van dit viertal is de toekomst bij FC Groningen nog onzeker

Het is weer een jaarlijks terugkerend moment in het Nederlandse betaalde voetbal: 1 april. Op die dag zijn clubs wettelijk verplicht om aflopende contracten formeel op te zeggen. Ook bij FC Groningen komt deze datum weer in zicht. Binnen de selectie van het eerste elftal lopen komende zomer de contracten van vier spelers af. Wie dat zijn zetten we hier op een rijtje.

1. Hidde Jurjus

Hidde Jurjus kwam in de zomer van 2023 naar FC Groningen. Het seizoen dat de club uitkwam in de Keuken Kampioen Divisie. Aanvankelijk was hij tweede keeper achter Michael Verrips, maar door kansen onder andere tegen SC Cambuur stond Jurjus het grootste deel van het seizoen onder de lat, inclusief de promotiewedstrijd tegen Roda JC.

Met de komst van Etienne Vaessen in de zomer van 2024 is Jurjus niet langer de eerste keuze van trainer Dick Lukkien, maar door blessures en schorsingen van Vaessen blijft hij regelmatig van waarde voor het eerste elftal. Zo stond hij de afgelopen twee Eredivisie-duels in de basis en werd hij afgelopen weekend nog door het publiek uitgeroepen tot Man of the Match.

In de RTV Noord-podcast De Koffiecorner liet Jurjus afgelopen maandag weten dat er nog geen duidelijkheid is vanuit de club over zijn toekomst.

2. Marvin Peersman

De 35-jarige Belgische verdediger is net als Jurjus aan zijn derde seizoen bij FC Groningen bezig en geldt als een van de nestors binnen de selectie. Tot nu toe speelde Peersman 96 wedstrijden voor de Trots van het Noorden, waarin hij zeven doelpunten maakte, waaronder een penalty tegen AZ afgelopen weekend. In januari gaf hij aan bij Voetbal International open te staan voor nieuwe uitdagingen, maar een langer verblijf bij de club sluit hij niet uit.

3. Mats Seuntjens

Mats Seuntjens kwam in de winterstop van vorig seizoen over van het Spaanse CD Castellón. De middenvelder, die eerder uitkwam voor NAC Breda, AZ, RKC Waalwijk en Fortuna Sittard, speelde tot nu toe 28 wedstrijden voor FC Groningen en scoorde drie keer. Seuntjens is echter nog niet uitgegroeid tot een vaste waarde binnen het team.

4. Dirk Baron

Doelman Dirk Baron maakte van het viertal de minste minuten in het eerste elftal. Hij viel vorig seizoen in tijdens het thuisduel tegen SC Cambuur na een rode kaart voor Hidde Jurjus. Sindsdien speelt Baron vooral voor FC Groningen Onder 21. Baron is in de pikorde de vierde doelman na Vaessen, Jurjus en Stubljar.

De komende weken kunnen duidelijkheid gaan bieden voor deze spelers. Toch moet gezegd worden dat een formele opzegging van het contract niet betekent dat er voor de speler definitief geen toekomst meer is bij de club. De speler en club kunnen in de praktijk ook na 1 april nog een nieuwe verbintenis bereiken.