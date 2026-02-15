Zwarte rook bij garagebrand in Eelderwolde; vuur snel onder controle

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Aan de Waterjuffer in Eelderwolde heeft zondagavond brand gewoed in een garage naast een woning. Bij de brand raakte niemand gewond.

De melding kwam rond 18.00 uur binnen, waarop de brandweer direct met twee tankautospuiten uit Vinkhuizen en Eelde, plus een extra tankwagen, uitrukte. “Het bleek te gaan om een kleine brand in een garage die tegen de woning aan is gebouwd”, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe. “We hadden het vuur snel onder controle. Stichting Salvage komt ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij de schadeafwikkeling.”

Zwarte rook

Volgens nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl kwamen er zwarte rookwolken uit de garage op het moment dat de brandweerlieden de deur openden. Met één straal hogedruk werd het vuur vervolgens gedoofd. Wat de oorzaak van de brand is geweest, is onbekend.

De inzet van meerdere voertuigen was een bewuste keuze uit voorzorg, laat de Veiligheidsregio weten. “Je kijkt altijd welke ploeg het snelst op de locatie kan zijn. In dit geval was dat de post Vinkhuizen, maar ook Eelde werd direct gealarmeerd om voldoende personeel en materieel achter de hand te hebben”, legt de woordvoerder uit. Dankzij de snelle inzet liep de aangrenzende woning geen schade op.