‘Zondag grijs en regenachtig, komende dagen droger en warmer’

Foto: Joris van Tweel

De temperatuur zit de komende dagen flink in de lift. Waar het zondag nog zo’n 10 graden wordt, kan de temperatuur op woensdag zelfs richting de 15 graden stijgen.

Zondag verloopt de dag overwegend bewolkt. Verspreid over de dag vallen er buien, waarbij de meeste neerslag in de ochtenduren wordt verwacht. In de middag kan de zon zich kortstondig laten zien, al wordt dit al snel gevolgd door nieuwe buien in de avond. Bij een matige westenwind wordt het 10 graden. In de nacht naar maandag blijft de bewolking overheersen en is er nog altijd kans op een bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 7 graden.

Maandag verandert er weinig aan het weerbeeld: het is grotendeels bewolkt, met in de middag enkele opklaringen. Ook dan is een bui echter niet uitgesloten. Bij een matige wind uit het westen wordt het opnieuw 9 tot 10 graden.

Op dinsdag blijven de veranderingen klein. De bewolking voert de boventoon en het blijft niet overal droog. Bij een zwakke wind uit zuidwestelijke richting ligt de maximumtemperatuur rond de 9 graden.

Woensdag belooft een stralende dag te worden. De zon krijgt alle ruimte en de wind draait naar het zuiden. Hierdoor stroomt veel zachtere lucht onze regio binnen, waardoor het kwik lokaal kan stijgen naar 14 of zelfs 15 graden.