‘Zondag grijs, de komende dagen bewolkt en eerst nog fris’

Foto: Joris van Tweel

De zon laat het de komende dagen grotendeels afweten. Het weerbeeld wordt gedomineerd door grijze luchten en temperaturen die aanvankelijk nog aan de frisse kant blijven.

Na de dichte mist van zaterdag begint ook de zondagochtend lokaal mistig. Gedurende de dag blijft de bewolking hardnekkig, al is er in de tweede helft van de middag een kleine kans dat de zon zich even kort laat zien. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het maximaal 4 graden. Ook de nacht naar maandag verloopt bewolkt en droog, met temperaturen rond het vriespunt.

Op maandag verandert er weinig aan dit weerbeeld. Het blijft droog maar grijs, met temperaturen rond de 3 of 4 graden. De wind draait gedurende de dag langzaam van het oosten naar het zuidoosten. In de nacht naar dinsdag klaart het op, waardoor er kans is op lichte vorst en lokale gladheid.

Dinsdagochtend begint mogelijk met de kans op wat zonneschijn, maar al snel neemt de bewolking weer toe. In de avond neemt de kans op een bui toe. Het wordt dan wel wat zachter met maxima tussen de 6 en 7 graden bij een matige zuidoostenwind. Op woensdag zet de wisselvalligheid door: het is bewolkt en er vallen van tijd tot tijd buien bij een temperatuur van ongeveer 7 graden.