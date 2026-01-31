‘Zondag bewolkt, komende dagen flink koud met matige vorst’

Foto: Joris van Tweel

Na een zaterdag waarbij de temperaturen boven het vriespunt uitkwamen wordt het de komende dagen weer kouder. In de nacht van maandag op dinsdag volgt er matige vorst.

Zondag is het grotendeels bewolkt. Mogelijk volgen er in de middag een paar opklaringen waardoor de zon even tevoorschijn kan komen. Bij een zwakke wind uit oostelijke richting ligt de maximumtemperatuur rond de 1 graad. In de nacht van zondag op maandag is het bewolkt en is er lichte vorst mogelijk, bij minimumtemperaturen rond -1 graad.

Maandag blijft het droog en klaart het vooral later op de dag op. Het blijft de hele dag één tot twee graden vriezen. Door een stevige wind uit het oosten tot zuidoosten voelt het een stuk kouder aan. In de nacht van maandag op dinsdag koelt het flink af. Bij een heldere nacht is er dan matige vorst mogelijk waarbij de minimumtemperatuur rond de -6 of -7 graden komt te liggen.

Ook dinsdag overdag blijft het koud. De maximumtemperatuur ligt rond de -2 of -3 graden. Overdag is het bewolkt. In de avond neemt de kans op ijsregen, ijzel en sneeuw toe.