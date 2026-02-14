‘Zondag bewolkt en later kans op sneeuw, ook komende dagen grijs’

Foto: Joris van Tweel

Het blijft de komende dagen vaak grijs en waterkoud. Zondagavond neemt de kans op neerslag toe, waarbij er in onze provincie een aantal centimeters sneeuw kan vallen.

Zondag verloopt nagenoeg geheel bewolkt. De ochtend begint koud met temperaturen rond de -4 graden. Hoewel de zon zich heel even kan laten zien, neemt de bewolking al snel weer de overhand. Bij een matige zuidoostoostenwind stijgt de temperatuur in de middag naar 1 of 2 graden.

Winterse neerslag

In de loop van de avond neemt de kans op neerslag toe. Omdat de temperatuur dan weer richting het vriespunt zakt, zal de neerslag vallen als natte sneeuw of sneeuw. Ook in de nacht naar maandag houdt de kans op sneeuw aan bij temperaturen rond of net onder nul, wat lokaal voor gladheid kan zorgen.

Maandag en dinsdag

Maandagochtend begint waarschijnlijk nog met winterse neerslag. In de tweede helft van de ochtend wordt het droger en loopt de temperatuur langzaam op naar 2 tot 3 graden in de middag. Ook dan blijft een bui echter niet uitgesloten.

Dinsdag laat een vergelijkbaar beeld zien: het is overwegend bewolkt met hooguit in de middag een glimp van de zon. Bij een zwakke westenwind wordt het dan iets minder koud, met een maximumtemperatuur van rond de 3 of 4 graden.