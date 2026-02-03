Ziekenhuizen laten zorg zoveel mogelijk doorgaan tijdens ‘code oranje’, RUG en Hanze schrappen tentamens en draaien deuren op slot

Foto: Joris van Tweel

De gladheid door ijzel zorgt er vooralsnog niet voor dat de twee ziekenhuizen in Stad stoppen met geplande behandelingen en ziekenhuisbezoeken voor patiënten. In het onderwijs in Stad laten de RUG en de Hanze juist weten een streep te zetten door lessen en tentamens op locatie.

Zowel in het UMCG als het Martini Ziekenhuis gaan behandelingen en operaties door en blijven poliklinieken open. Wie denkt niet veilig naar één van de twee ziekenhuizen te kunnen komen voor een behandeling, kan contact opnemen met de desbetreffende polikliniek of afdeling.

Het UMCG laat daarnaast weten afspraken, waar mogelijk, veelal telefonisch of digitaal te doen. Medewerkers van het UMCG werken waar mogelijk thuis. Studenten worden door hun opleiding of school geïnformeerd of het onderwijs doorgaat.

RUG en Hanze draaien deuren dicht, geen lessen en tentamens tijdens ‘code oranje’

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanze laten weten dat van dinsdag 20.00 uur tot woensdag 11.30 uur geldt dat geplande theorielessen niet doorgaan op locatie en zoveel mogelijk online worden gegeven. Ook tentamens en toetsen op locatie gaan niet door en worden verplaatst. Wie nog voor 20.00 uur aan een tentamen begint, kan contact opnemen met de opleiding. Ook door alle praktijklessen op de Hanze gaat een streep en medewerkers werken grotendeels thuis.

Alle gebouwen van de Hanze zijn gesloten tussen 20.00 en 11.00 uur. De Hanze wil het onderwijs vanaf woensdagochtend 11.30 uur weer opstarten. Dat betekent dat lessen, toetsen en tentamens dan weer doorgaan zoals gepland. De RUG doet de deuren woensdagochtend om 10.30 uur weer open, zodat geplande academische plechtigheden door kunnen gaan. Deze aangepaste tijden gelden ook voor de Universiteitsbibliotheek en het Sportcentrum.

Bibliotheken en WIJ locaties in de ochtend ook gesloten

Alle bibliotheken in de gemeente zijn woensdag gesloten tot 12:00, alle activiteiten die gepland stonden in de ochtend zijn geannuleerd. De WIJ locaties houden de deuren tot 11:00 gesloten, de activiteiten die na 20:00 op dinsdag zijn gepland gaan niet door vanwege het weeralarm.

Afval en gemeenteloket

De afvalbrengstations gaan vanwege de gladheid pas om 11.00 uur open. De gemeente laat weten dat het afval later opgehaald wordt. De minicontainers met afval kunnen langer langs de weg staan. Het gemeenteloket in Ten Boer opent pas om 11.00 uur de deuren.

‘Code oranje’ voor gladheid

Het KNMI heeft voor Groningen de weerswaarschuwing ‘code oranje’ afgegeven vanaf dinsdagavond 22.00 uur, vanwege ijzel. Volgens het meteorologisch instituut wordt het op veel plaatsen langdurig glad. De waarschuwing eindigt vooralsnog op woensdagochtend om 10.00 uur. Vanaf dinsdagmiddag 16.00 uur kan de gladheid al beginnen en woensdag blijft het tot het middaguur oppassen voor gladde wegen. Daarom geldt dan al ‘code geel’.