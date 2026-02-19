Zestien huishoudens delen twee auto’s

Sinds deze week delen zestien huishoudens uit de Schildersbuurt, Oranjebuurt en Noorderplantsoenbuurt samen twee elektrische auto’s.

De auto’s staan in de wijk en worden dagelijks gebruikt. Voor sommige bewoners scheelt dat flink in de kosten. Ook staan er minder auto’s in de straat en delen bewoners de lasten.

De twee elektrische auto’s zijn van OnzeAuto, een organisatie die werkt met besloten bewonersgroepen. Alles gaat via een app op je telefoon. In die app zie je waar de auto staat, of hij beschikbaar is en hoe vol de accu is. Je kunt meteen instappen of de auto alvast reserveren voor later. Openen gaat ook met je telefoon. De auto’s zijn voor een periode van een half jaar beschikbaar gesteld.

In Haren delen tientallen bewoners al enkele jaren samen auto’s. Ook in Drielanden maken bewoners gebruik van deelauto’s. In Lewenborg wordt deze maand gekeken hoe een probeerperiode van een half jaar is bevallen en hoe het gebruik verdergaat.

Deelnemers betalen een vast maandbedrag. Dat bedrag hangt af van hoeveel ze verwachten te rijden. Rijden deelnemers minder dan verwacht, dan krijgen ze geld terug. Voor de deelauto’s zijn vaste plekken bij bestaande laadpalen beschikbaar gesteld. Zo kunnen de auto’s in de wijk blijven staan en worden opgeladen.