Zes planeten tegelijk zichtbaar: planetenparade aan de avondhemel

Het loont om deze dagen direct na zonsondergang naar de hemel te kijken. Met behulp van een sterrenkijker zijn momenteel maar liefst zes van de zeven planeten zichtbaar, een verschijnsel dat niet zo vaak voorkomt.

Het gaat om de planeten Mercurius, Venus, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. “Daarnaast is ook de maan te zien”, schrijft sterrenkundige Jeffrey Bout. “Alleen de planeet Mars is op dit moment niet van de partij.” Vier van de planeten zijn met het blote oog waarneembaar. Voor Uranus en Neptunus is een hulpmiddel nodig, zoals een verrekijker of een kleine telescoop. Voor de beste kans op succes is een vrij uitzicht op de westelijke hemel essentieel.

Zeldzaam schouwspel

Een planetenparade van deze omvang is vrij uniek; gemiddeld staan de planeten slechts eens in de één tot twee decennia zo gunstig opgelijnd na zonsondergang. Hoewel de planeten overdag ook al aan de hemel staan, worden ze pas zichtbaar zodra het zonlicht verdwijnt, vanaf ongeveer 18.15 uur.

Kijken op de Vismarkt

Wie zelf geen telescoop heeft, kan woensdagavond terecht op de Vismarkt. Bout is daar aanwezig met een telescoop om voorbijgangers en geïnteresseerden een blik op het heelal te gunnen. Hij staat op de Vismarkt van 18.30 uur tot ongeveer 20.00 uur.