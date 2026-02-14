Zangeres T A M A R brengt melancholisch liefdeslied uit op Valentijnsdag: “Een brief aan een geliefde buiten bereik”

Een screenshot uit de videoclip die tegelijkertijd met het lied is uitgebracht. Foto: Oostblok

‘Voet Op Mijn Aarde’, dat is de titel van de nieuwste single van zangeres en liedjesschrijver T A M A R uit Groningen. Voor deze ballad werkte de Groningse zangeres opnieuw nauw samen met Daniël Lohues.

“Het lied is een ballad en is geproduceerd door Daniël Lohues”, vertelt Tamar Tanasale. “’Voet Op Mijn Aarde’ is een gezongen brief aan een geliefde die buiten bereik is. Heel dichtbij, maar toch door tijd, kilometers en onzichtbare muren ver weg. Het is een boodschap die ik op allerlei betekenisvolle plekken achterlaat, in de hoop dat de ander ze ooit vindt.”

De release heeft een lange aanlooptijd gehad. “Ik heb het ongeveer drie jaar geleden geschreven. In die tijd is er veel veranderd. Als ik vandaag de dag opnieuw naar de ballad luister, hoor ik het ook als een brief aan mezelf. Een roep om mezelf terug te vinden, dicht bij mezelf te blijven en met mijn voeten stevig op mijn eigen aarde te staan.”

Valentijnsdag: de andere kant van de liefde

Zenuwachtig voor de release is Tanasale niet, aangezien ze het lied al vaker speelde tijdens voorstellingen. Ook is het lied al te horen geweest op sociale media. “Het voelt alsof mensen het al een klein beetje kennen. Maar nu, met de opnames in een professionele studio, komt het lied pas echt helemaal tot zijn recht.”

Dat ze de single juist op 14 februari uitbrengt, is een bewuste keuze. “Valentijnsdag is een ingewikkelde dag. Het gaat naar mijn gevoel vaak voorbij aan de melancholische kant van de liefde. Met dit liedje geef ik juist daar uiting aan.”

Samenwerking met Daniël Lohues

De samenwerking met Lohues begon bijzonder: met een simpel adviesverzoek via een DM op Instagram. Het klikte, en na de vorige single ‘Zoenen Zonder Spijt’ volgde deze nieuwe samenwerking. “De opnames vonden vorig jaar plaats. Ik ben toen met Daniël en zijn band de studio ingegaan om het lied vast te leggen.”

Over T A M A R

Tamar Tanasale werd in 1984 geboren in de wijk Lewenborg, waar ze ook opgroeide. Sinds 2015 schrijft en zingt ze in het Nederlands, waarbij haar stijl wordt omschreven als intiem, poëtisch en persoonlijk. Ze won in 2010 de juryprijs van Nootuitgang en werd in 2022 uitgeroepen tot ‘Beste Talent’ bij Popgala Noord.

Naast haar muziek maakte ze de afgelopen jaren indruk in het theater met haar solovoorstelling ‘Mijn naam is te klein geworden’, geregisseerd door Karin Noeken. In dit stuk verkent ze de zoektocht naar vrijheid en autonomie na het loslaten van religieuze en persoonlijke zekerheden.

De release van ‘Voet Op Mijn Aarde’ gaat gepaard met een videoclip die afgelopen week is opgenomen in de Winkel van Sinkel aan de Koningsweg. Beluister en bekijk hieronder het resultaat: