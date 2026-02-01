Woonvorm Het Fundament viert 10-jarig bestaan met “gezellig feest”

Het gebouw van Het Fundament aan de Tussenziel. Foto: Google Streetview

Zondag wordt in woonvorm Het Fundament in Haren gevierd dat het project tien jaar bestaat. Dat gebeurt met een gezellige middag voor bewoners en iedereen die betrokken is -of geweest is-.

Het begon in 2016 nadat een groep ouders van kinderen die destijds op de Van Lieflandschool zaten op zoek waren naar een plek waar hun kinderen uiteindelijk konden gaan wonen, vertelt stichtingsvoorzitter en moeder Ina Lagro zaterdag in Haren Doet op OOG Radio. “Via-via hoorden wij dat Visio de locatie aan de Tussenziel in Haren af zou gaan stoten. Toen hebben we gevraagd of wij dat konden gaan huren, en dat kon.”

Met een visie op de zorg werd een partner voor de begeleiding aangetrokken: De Zijlen. Namens hen is Maaike Kompagne verantwoordelijk voor Het Fundament als afdelingshoofd. Zij benadrukt dat het echt een samenwerking is. “Er werken ongeveer twintig begeleiders in nauwe samenwerking met de driehoek: cliënt, ouders en begeleiding, dat is echt belangrijk op deze locatie.”

Zondag is het dan tijd om het jubileum echt te vieren. “Het is een middagprogramma met feesten en muziek”, aldus Lagro. “Eén van de bewoners is zelf dj en gaat optreden, we hebben vrijwilligers die met een aantal bewoners een muziekstuk in hebben gestuurd, het wordt dus een gezellige, informele dag.”

Het gaat goed met Het Fundament en haar bewoners. Kompagne, zelf nu drieënhalf jaar betrokken via De Zijlen, is trots: “ik denk dat we het heel goed doen en denk dat andere locaties daarin iets van ons kunnen leren, want die stem van de verwant echt horen en steeds bepalen hoe we het samen doen, zodat we naar de bewoners toe één verhaal hebben en het veilig voor hen is.”

Luister het gesprek uit Haren Doet hier terug: