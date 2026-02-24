“Woensdag zonnige perioden en 17 graden, ook komende dagen zacht”

Foto: Joris van Tweel

Woensdag zijn er zonnige perioden en wordt het bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het ook de komende dagen zacht.

“Woensdag is er in de ochtend eerst kans op een mistbank of nevel”, vertelt Kamphuis. “Verder geleidelijk aan naar het noorden wegtrekkende bewolking, gevolgd door zonnige perioden. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar een bijzonder zachte 17 graden. De wind uit het zuiden tot zuidwesten is zwak of matig windkracht 2 tot 3.”

“Ook donderdag is er eerst mist, nevel of laaghangende bewolking. Daarna is er af en toe zon en droog weer bij 14 graden als maximumtemperatuur.”

“Vrijdag en ook tijdens het weekend blijft het zacht. Normaal wordt het 8 graden. Vrijdag zitten we daar met 14 graden ruim boven en tijdens het weekend wordt het een graad of 11. Vrijdag valt er een spatje regen, maar tijdens het weekend blijft het droog en schijnt de zon af en toe. Wel waait het geregeld vrij stevig uit het zuidwesten. Voor meer weer: kijk op de weerpagina.”