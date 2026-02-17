“Woensdag bewolkt en droog, na een koude donderdag in het weekend boterzacht”

Foto: Joris van Tweel

De zon laat zich de komende dagen maar nauwelijks zien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis worden donderdag en vrijdag koude dagen, daarna schieten de temperaturen omhoog en kan het in het weekend wel eens boterzacht worden.

“Woensdag blijft het droog”, vertelt Kamphuis. “Er is veel bewolking, maar later op de dag wordt het wolkendeken dunner en kan de zon af en toe doorbreken. Met een matige oostenwind, windkracht 3 tot 4 wordt koudere lucht aangevoerd, het wordt 1 graad. In de nacht naar donderdag is er lichte vorst, -1 of -2 graden.”

“Op donderdag waait er een koude, vrij krachtige oostenwind, windkracht 4 tot 5. Daardoor voelt het kouder aan dan de werkelijke temperatuur die rond het vriespunt ligt. Het blijft droog en naast wolkenvelden kan er af en toe een waterig zonnetje schijnen. In de nacht naar vrijdag is er lichte vorst met minima rond -3 of -4 graden.”

“Vrijdag wordt een overgangsdag naar een veel zachter weertype tijdens het weekend. Het wordt zelfs boterzacht. Meer daarover is te lezen op de weerpagina of luister naar het weerbericht om 08.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”