‘Woensdag bewolkt en buien, in het weekend kans op winterse neerslag’

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen gaan grijs en waterkoud verlopen. Er is elke dag kans op neerslag, in het weekend valt er mogelijk winterse neerslag bij teruglopende temperaturen.

Woensdag begint de dag bewolkt. In de tweede helft van de nacht en in de ochtend is er kans op mist. Verspreid over de dag vallen er buien. Bij een zwakke wind uit oostelijke richting ligt de maximumtemperatuur rond de 4 of 5 graden. In de nacht naar donderdag is er ook eerst nog kans op buien, daarna wordt het droger en kan er opnieuw mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt rond de 3 graden.

Donderdag is er in de ochtend kans op mist. Het is bewolkt en in de tweede helft van de middag neemt de kans op een bui toe. Bij een zwakke wind uit noordoostelijke richting, die later op de dag aanhaalt naar matig, wordt het 5 graden.

Vrijdag verloopt grotendeels droog. Wel is het bewolkt. Bij een matige wind uit noordoostelijke richting wordt het 3 graden. In de avond neemt de kans op neerslag toe. Bij dalende temperaturen kan dit mogelijk natte sneeuw of sneeuw opleveren. In de nacht naar zaterdag wordt het droog, maar de minimumtemperatuur ligt dan wel onder het vriespunt. Zaterdag lijkt een ijsdag te gaan worden bij temperaturen die net onder het vriespunt liggen.