Winterkou verdwijnt en maakt plaats voor dubbele cijfers

Van de temperaturen onder nul in de nacht en amper boven het vriespunt overdag is Groningen voorlopig verlost met vooral veel dubbele cijfers op de thermometer. Na zaterdag neemt de kans op enige neerslag wel wat toe, vooral in de avond en nacht. Dat blijft zo tot het midden van de komende werkweek, want woensdag lijkt bijna een echte lentedag te gaan worden.

Door Johan Kamphuis

Met een graad of 10 is het zaterdagzacht. Het blijft op de meeste plaatsen droog en naast wolkenvelden kan het nu en dan opklaren. De westenwind is matig. Er volgt een ’tropennacht’ met een laagste temperatuur van 9 of 10 graden en dan valt er regen.

Zondag is het aanvankelijk bewolkt met wat regen. ’s Middags blijft het droog en klaart het wat op vanuit het noordwesten. Het is ook dan erg zacht bij 11 graden als maximumtemperatuur en er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5.

Maandag is het vaak droog, kan de zon af en toe even doorbreken en gaat het vooral in de nacht regenen. Het blijft zacht bij 10 tot 12 graden. Dinsdag zijn de veranderingen klein.

Als de voortekenen niet bedriegen en het spoorboekje kloppend is te krijgen dat zou de lente woensdag wel eens aan de deur kunnen kloppen. Met een zuidenwind wordt er droge en warme lucht aangevoerd. Er is ene goed kans op een vrij zonnig weertype met temperaturen die oplopen tot een ongewone hoogten voor de tijd van het jaar, het wordt dan 14 tot 16 graden!