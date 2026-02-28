Winnaars Beste Groninger Film bekend: ‘Leitmotiv’, ‘Consider a Tomato’ en ‘Over pijn en puddingbroodjes’ in de prijzen

Foto via Beste Groninger Film

Julian Verkerk, Marina Sulima en Iris in ’t Hof zijn zaterdagavond in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de Beste Groninger Film 2025. De publieksprijs ging naar Saskia Jeulink die een film maakte over het afscheid van strokartonfabriek De Halm in Hoogkerk.

In totaal dongen er dertien films mee naar de prijzen, verdeeld over de categorieën fictie, non-fictie en de Talent Award. Een vakjury, bestaande uit documentairemaker Tom Tieman, regisseur Joren Molter en artistiek leider van het Noordelijk Film Festival Henriëtte Poelman, beoordeelde de inzendingen op kwaliteit en de band met de provincie. De prijzen werden uitgereikt tijdens een bijeenkomst in Forum Groningen.

De winnaars op een rij

In de categorie fictie ging de prijs naar Julian Verkerk met Leitmotiv. De film volgt een falende romanschrijver die via maatschappelijk geëngageerd werk zijn publiek probeert terug te winnen. De jury prijst de “originele, eigenzinnige film met een sterke visie en scherpe humor”.

De prijs voor non-fictie ging naar Marina Sulima met Consider a Tomato. De film volgt de reis van tomaten van de Nederlandse kassen naar Moldavië, het geboorteland van de filmmaker en het thuis van veel mensen die in de kassen werken, die hun eigen tomatenvelden verlaten om achter glazen muren te werken.. De jury noemt het een krachtige, observerende film die de kijker onderdompelt in een onbekende wereld.

De Talent Award, voor jonge filmmakers tussen 16 en 24 jaar, werd gewonnen door Iris in ’t Hof met Over pijn en puddingbroodjes. Zij onderzoekt hierin op openhartige wijze de impact van de scheiding van haar ouders. De jury spreekt van een “zorgvuldig gemaakte film met een sterke, persoonlijke thematiek”.

Publieksprijs

Naast de vakjury mocht ook het publiek stemmen. De publieksprijs ging naar Saskia Jeulink voor Hart van de Halm, waarin zij drie oud-medewerkers volgt bij hun afscheid van de voormalige strokartonfabriek in Hoogkerk.

Alle winnende films zijn op zaterdag 14 maart nog één keer op het grote doek te zien in Forum Groningen tijdens een speciale editie van ‘Groningse Nieuwe’. De Beste Groninger Film is een initiatief van Forum Groningen, in samenwerking met OOG Tv en de Groninger Archieven.