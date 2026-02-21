Winkeldieven verstoppen buit in Forum Groningen: duo op Nieuwe Markt aangehouden

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op de Nieuwe Markt in de binnenstad zijn zaterdag aan het einde van de middag twee personen aangehouden op verdenking van winkeldiefstal. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

“Het duo had elders in de stad spullen uit een winkel meegenomen zonder te betalen”, vertelt Wind. De verdachten dachten slim te zijn door de tas met buit te verstoppen in het gebouw van Forum Groningen. Op de Nieuwe Markt konden de twee worden overmeesterd door winkelbeveiligers en toegesnelde agenten.

Hoewel de tas op het moment van de aanhouding onvindbaar was, wisten beveiligingsmedewerkers van het Forum de buit al snel in het gebouw te traceren.

De aanhouding verliep niet zonder slag of stoot; één van de twee verdachten probeerde er te voet vandoor te gaan. Na een korte achtervolging kon de politie deze persoon even verderop alsnog in de boeien slaan. Het duo is voor verder onderzoek overgebracht naar het politiebureau.