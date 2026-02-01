Wie wordt de Groningse ‘Vrouw in de Media’? Drie genomineerden strijden om publieksstem

De drie Groningse genomineerden. V.l.n.r. Jorien Bakker, Nicky Schieving en Alette Smeulers. Foto: beeldbewerking OOG / Thessa Wong, Sanne Feringa

Jorien Bakker, Alette Smeulers en Nicky Schieving zijn genomineerd voor de Groningse Vrouw in de Media Award 2025. Tot en met 13 februari kan het publiek bepalen wie de prijs wint.

Jorien Bakker is als ‘Dolle Mina’ en ambassadeur bij Natuurmonumenten een bekend gezicht. Zij spreekt zich als feminist uit over urgente onderwerpen zoals femicide, zelfbeschikking en genderdiscriminatie; zowel in opiniestukken als op straat. Alette Smeulers is auteur van het boek ‘Angstaanjagend normaal’ en heeft zich als hoogleraar aan de RUG gespecialiseerd in oorlog, genocide en terrorisme. Zij weet deze complexe thema’s op een toegankelijke manier te duiden voor een breed publiek. Nicky Schieving is de oprichter van Fit Piggy. Zij doorbreekt het patroon van destructieve diëten en laat met haar onderneming zien dat genieten en zelfzorg elkaar juist versterken.

Ondervertegenwoordiging in de media

De Vrouw in de Media Award werd in 2009 voor het eerst uitgereikt en is volgens de organisatie ‘Vaker In de Media’ nog altijd hard nodig. Cijfers laten zien dat slechts 32 procent van de personen in het nieuws vrouw is. Bij experts en duiders ligt dat percentage zelfs op een schamele 15 procent. “Vrouwen komen minder in beeld in rollen waarin zij uitleggen of namens een groep spreken. Dat heeft gevolgen voor wie we als norm zien in onze samenleving”, aldus de organisatie.

Stemmen tot medio februari

Journalisten en het publiek droegen het afgelopen jaar namen aan, waaruit regionale jury’s drie kandidaten per provincie selecteerden. Van 1 tot en met 13 februari kan er gestemd worden via vrouwindemedia.nl. De regionale winnaars worden eind februari bekendgemaakt, waarna begin maart de landelijke winnaar volgt. Vorig jaar ging de Groningse award naar D66-raadslid Maria Martinez Doubiani.