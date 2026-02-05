Wethouder Wijnja voorzitter van Groninger Bomenwacht

Wethouder Mirjam Wijnja - Foto via Gemeente Groningen

Wethouder Mirjam Wijnja is door het bestuur van de Stichting Groninger Bomenwacht benoemd als voorzitter.

De stichting zet zich al jaren in voor behoud van iep in het Groningse landschap. En dat blijft hard nodig. Het percentage zieke iepen daalde de afgelopen tien jaar van tien naar minder dan één procent. Het afgelopen jaar was er een opvallende stijging, waarschijnlijk mede door het warme weer. Er moesten dan ook veel iepen geruimd worden.

De Bomenwacht was al geruime tijd op zoek naar een nieuwe voorzitter en is blij dat zij deze rol op zich wil nemen. Wethouder Wijnja: “Voor een effectieve bestrijding van iepziekte en een gezond bomenbestand in een groene provincie, is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk. Daar zet ik me graag voor in.”

De stichting gaat momenteel na hoe ze het beste kan inspelen op het grote aantal besmette bomen. Door de hogere temperaturen vliegt de iepenspintkever – de verspreider van de iepziekte – vaker uit en besmet zo meer bomen. Een besmette boom kan helaas niet meer herstellen. Preventie door ruiming van zieke bomen is dus belangrijker dan ooit.

De iep hoort bij het Groningse landschap, aldus de stichting. Vooral in het kustgebied, want het is een van de weinige soorten die goed groeit op klei en veen en die bestand is tegen de krachtige zoute zeewind. Ook is het een belangrijke plant voor verschillende vlindersoorten.