Wethouder: “Tijdelijke brug mag bouw Gerrit Krolbrug niet vertragen of versoberen”

Foto: oogtv

Het heroverwegen van een tijdelijke fietsverbinding tijdens de bouw van de Gerrit Krolbrug mag de planning van de nieuwe brug niet vertragen en het definitieve ontwerp niet versoberen. Dat zegt wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer, nu de Tweede Kamer vorige week heeft aangedrongen op een oplossing voor de 20.000 dagelijkse gebruikers.

De wethouder reageerde op vragen van de D66-fractie. Andrea Poelstra liet weten blij te zijn met de recente ontwikkelingen in Den Haag: “Onlangs werd in de Tweede Kamer een motie van GroenLinks-PvdA aangenomen die de minister oproept om met een tijdelijke oplossing te komen voor fietsers en wandelaars. Nu lijkt een pontje ons niet realistisch; je kunt geen duizenden fietsers per dag overzetten. Wij willen weten hoe het college kijkt naar een tijdelijke fietsbrug en de opties die ondernemers uit de buurt op tafel hebben gelegd.”

Plan van ondernemers

Wethouder Broeksma bevestigde dat de politieke druk op het ministerie is opgevoerd. “De motie is vrijwel unaniem aangenomen, alleen de PVV stemde tegen. De minister moet het eerdere besluit om géén tijdelijke brug aan te leggen te heroverwegen.” Eerder zette het ministerie een streep door een tijdelijke verbinding via de Busbaanbrug omdat dit 11 miljoen euro zou kosten, een bedrag dat Rijkswaterstaat onacceptabel vond voor een tijdelijke voorziening.

Er ligt nu echter een alternatief plan van het Platform Gerrit Krolbrug en de Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO). Dit plan zou slechts 6 miljoen euro kosten door slim gebruik te maken van de huidige fiets- en loopbruggen en verplaatsbare hellingbanen. Broeksma: “Naar dit alternatieve plan gaan wij serieus kijken. Samen met alle betrokkenen willen we de nieuwe minister, meneer Karremans, voorzien van de best mogelijke informatie.”

Harde randvoorwaarden

Ondanks het enthousiasme over de motie, stelt Broeksma scherpe voorwaarden. “Welk besluit er ook genomen wordt over een tijdelijke brug, het mag niet vertragend werken op de daadwerkelijke bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug,” aldus Broeksma. “Ook mag het ontwerp van de definitieve brug en de omgeving, waar we jarenlang met de buurt aan hebben gewerkt, niet worden versoberd. Het mag niet ten koste gaan van wat we eerder hebben afgesproken.”