Wethouder streeft naar hogere klanttevredenheid WarmteStad; PVV en VVD kritisch

Is een aansluiting op het warmtenet een vrije keuze of een verplichting? Tijdens een raadsdebat over WarmteStad botsten de meningen over de informatievoorziening aan huurders. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Energietransitie erkent dat er ruimte is voor verbetering in de klanttevredenheid, maar verdedigt het publieke karakter van het warmtenet.

Aanleiding voor het debat waren vragen van de VVD en PVV naar aanleiding van klachten uit wijken als Selwerd en Paddepoel. Kelly Blauw (PVV) was in haar bewoordingen fel: volgens haar worden bewoners, waaronder veel ouderen, “er ingerommeld”. Ze verwees naar een recente uitspraak van de kantonrechter over warmteclausules in huurcontracten van woningcorporatie Patrimonium. “Er is geen sprake van bewuste instemming, maar van feitelijk verplichte instemming onder druk”, aldus Blauw. Zij wees ook op een recente brandbrief van de Woonbond over stijgende woonlasten door de energietransitie.

Klantenservice

Rik Heiner (VVD) richtte zich op de dienstverlening. Hij vindt het huidige rapportcijfer van 6,5 voor klanttevredenheid onacceptabel en uitte zijn zorgen over het gebrek aan keuzevrijheid. “Als een commerciële energieleverancier slecht presteert, kun je overstappen. Bij WarmteStad ben je overgeleverd aan de grillen van de gemeente,” aldus Heiner. Hij vroeg zich bovendien af of WarmteStad reclame zou moeten maken voor een systeem dat deels op gas wordt bijgestookt.

Wethouder Broeksma nuanceerde die kritiek fors. Hij benadrukte dat de storingen bij WarmteStad in de praktijk erg meevallen: “In het warmtenet van Noordwest was het afgelopen jaar geen enkele storing.” Daarnaast reageerde hij op de kritiek over informatievoorziening door te stellen dat er vanuit de gemeente en het warmtebedrijf continu wordt ingezet op participatie via brochures en spreekuren. “Voor de extra spreekuren die we organiseerden voor huurders, was in de praktijk echter geen enkele belangstelling”, aldus de wethouder.

Publiek versus privaat

Broeksma verdedigde het publieke eigendom als noodzakelijke bescherming tegen de grillen van de markt. “In een monopolistische markt kun je inwoners alleen beschermen met vergaande regulering en publiek eigendom”, stelde hij. Hoewel de algehele klanttevredenheid op een 6,5 ligt, scoren specifieke onderdelen als monteurs (8,4) en de klantenservice (8,7) in zijn ogen goed. “Een 8,7 moet uiteraard een 10 worden, dus we blijven ontwikkelen.”

Ook andere fracties mengden zich in de discussie. D66 (Andrea Poelstra) vroeg of corporaties niet eerst de isolatie van flats moeten aanpakken voordat ze overgaan tot aansluiting op het warmtenet. De PvdA (Joren van Veen) en SP (Jurrie Huisman) wezen op de realiteit van veel huurders: voor hen is de overstap naar WarmteStad vaak een verbetering ten opzichte van de dure en soms gebrekkige blokverwarming die zij nu hebben.

De wethouder blijft bij zijn standpunt dat publiek eigendom de meest betaalbare weg is naar de energietransitie, terwijl de raad de ontwikkelingen rondom participatie nauwgezet zal blijven volgen.