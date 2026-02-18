Wethouder over opvang Boteringestraat: “Participatie wordt ontzettend serieus doorlopen”

Foto: Joris van Tweel

De participatie rond de mogelijke komst van een opvanglocatie van het Leger des Heils naar de Nieuwe Boteringestraat wordt “ontzettend serieus” doorlopen. Dat zei wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) woensdag tijdens het vragenuurtje, naar aanleiding van kritische vragen van de Partij voor het Noorden en de Stadspartij.

Over de opvanglocatie is al veel gezegd en geschreven. De opvang is op dit moment gevestigd aan de Spilsluizen, maar die locatie is te klein en het gebruik ervan vervalt dit jaar. De gemeente ziet een pand aan de Boteringestraat als de meest geschikte plek. Omwonenden stapten naar de rechter voor een kort geding omdat zij vinden dat ze te laat en onvoldoende bij het proces zijn betrokken. De voorzieningenrechter oordeelde vorige maand dat de gemeente inderdaad in strijd heeft gehandeld met de eigen participatieverordening, waarbij de buurt geen reële kans kreeg om hun zorgen kenbaar te maken voordat er een definitief besluit werd genomen.

“Failliet van de participatie”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “De gemeente verloor het kort geding. Wij dachten dat naar aanleiding hiervan er nu echt participatie toegepast zou gaan worden. De bewoners hebben een trits vragen ingediend, waarbij zij onlangs als reactie een brief van de huisadvocaat van de gemeente kregen. Deze brief hebben wij echt drie keer moeten nalezen om te zien of het wel klopte. Er staat namelijk in dat er geen antwoord gegeven gaat worden op de vragen van de omwonenden, en nog erger: dat er ook niet meer in gesprek wordt gegaan over de vragen.”

Van der Laan vroeg zich hardop af waar deze houding vandaan komt: “Is dit de frustratie van de advocaat omdat het kort geding verloren is? En staat de gemeente dan ook achter deze brief? Als dat zo is, dan is dit het failliet van de participatie. Wij hopen dat het college ons vandaag gaat verrassen en dat er nog wel degelijk antwoord gegeven gaat worden.”

Kritiek op de toonsetting

Wethouder Jongman liet in haar reactie weten niet blij te zijn met de toonsetting die in de vragen doorklinkt, evenals de uitingen in de media. Volgens de wethouder is het belangrijk om het in interviews niet over ambtenaren te hebben, omdat deze zich met al hun professionaliteit zo goed mogelijk proberen in te zetten voor de gemeente. “Daarnaast was het verstandig geweest om van tevoren, voor het opstellen van de vragen, navraag te doen bij de gemeente. Dan krijg je een veel helderder beeld over de situatie.” Van der Laan gaf aan dat hiervoor de tijd ontbrak; de brieven van de advocaat kwamen maandag binnen en de vragen voor het vragenuur moesten uiterlijk dinsdagochtend aangeleverd zijn.

Jongman benadrukte het belang van de voorziening: “De dagopvang is een essentiële maatschappelijke voorziening. Het moet een veilige plek zijn waar mensen met professionals kunnen werken aan hun toekomst. Met betrekking tot de verhuizing is ons uitgangspunt om een participatieproces met de omwonenden te doorlopen. Er zijn informatiebijeenkomsten en overlegmomenten geweest waarbij inwoners hun zorgen hebben gedeeld. Daar hebben wij zorgvuldig op gereageerd.”

De wethouder leest de uitspraak van de voorzieningenrechter bovendien anders: “De rechter heeft geoordeeld dat de scoop van het participatieproces voldoende duidelijk was en dat inwoners afdoende zijn geïnformeerd. Er is wel gezegd dat inwoners onvoldoende tijd hebben gehad om zienswijzen met de gemeente te delen. Daar is extra tijd voor gegeven. Wij gaan al die reacties opnemen in het eindverslag van het participatieproces.”

Vragen buiten de ‘scoop’

Over de zestig vragen die op 9 februari door de advocaat van de bewoners werden voorgelegd, was Jongman helder: “Een deel van de vragen valt buiten de grenzen waarover op dit moment geparticipeerd kan worden. Die vragen blijven buiten beschouwing. De vragen die binnen de scoop vallen, gaan we meenemen in het eindverslag.” Volgens de wethouder worden er dus helemaal geen vragen geweigerd. “De antwoorden worden opgenomen in het eindtraject. Het vonnis van de rechter voorziet niet in een extra vragen- en informatieronde. Onze deuren hebben altijd opengestaan, maar dan moet het wel gaan over de dingen waar we het nu over hebben. Onze werkwijze is altijd erg zorgvuldig geweest.”

Willekeur of zorgvuldigheid?

Van der Laan bleef bij zijn standpunt: “Maar dit is wel de kern. Omwonenden krijgen geen antwoord op fatsoenlijke vragen. Als dat te veel moeite is, dan is participatie in dit geval failliet.” Elisabeth Akkerman (VVD) voegde toe: “Is het college er zich van bewust dat ze ook meer mag doen dan wat er in een vonnis staat?”

Jongman herhaalde dat men “ontzettend serieus” is en dat alle vragen (binnen de scoop) voorzien zullen worden van een antwoord in het uiteindelijke participatieverslag. Van der Laan concludeerde echter: “Dat gebeurt in dit geval niet. Er worden vragen niet beantwoord. Het college bepaalt welke vragen wel en niet beantwoord worden en dat is willekeurig.” Jongman sloot af: “Dat werp ik verre van mij. Er is geen sprake van willekeur. Wij betrachten zorgvuldigheid.”