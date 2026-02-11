Wethouder over bomenkap Betonbos: “Geen fouten gemaakt bij omhalen Italiaanse populier”

Er zijn geen fouten gemaakt bij het kappen van een monumentale Italiaanse populier bij het Eemskanaal. Dat zegt wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen. Volgens de wethouder was de kap juridisch gerechtvaardigd, ook al was er kort daarvoor een spoedprocedure bij de rechter gestart.

“De tijd doet zijn werk”, stelt Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden. Eigenlijk had zijn fractie de vragen vorige week al willen stellen, maar vanwege de ijzel werd de Politieke Woensdag toen geschrapt. “Wij waren op dat moment erg ‘hellig’, erg boos. Nadat eerder het voormalige Betonbos al volledig is gekapt, hebben omwonenden onlangs hun gelijk gehaald om de kap van negen andere bomen voorlopig te stoppen. Toch ging er vorige week elders de zaag in een Italiaanse populier, waar een voorlopige voorziening voor was aangevraagd. De bewoners zijn boos, wij zijn boos en de rechter vindt er dus ook iets van.” Van der Laan wil weten hoe het college ervoor gaat zorgen dat de bomen die nog wel overeind staan, behoed worden voor de zaag en ingepast kunnen worden in de plannen voor de nieuwe wijk Stadshavens.

Zorgen over de eekhoorn

De Partij voor het Noorden krijgt steun van de Partij voor de Dieren. Terence van Zoelen: “Wij delen de zorgen. Een monumentale Italiaanse populier is gekapt terwijl er door buurtbewoners een beroep was ingediend. De bezwaartermijn verliep op 2 februari en in het weekend daarvoor was er al een beroep ingesteld. Toch zijn de werkzaamheden hervat.” Van Zoelen vraagt zich af of de marges die de rechtbank heeft om bezwaren te verwerken wel ruim genoeg zijn. Daarnaast uit hij opnieuw zijn zorgen over de rode eekhoorn: “Wij denken dat de bomen aan de rand van het bos cruciaal zijn voor hun leefgebied en willen daar graag een terugkoppeling op.”

Wethouder Van Niejenhuis is in zijn uitleg duidelijk: “De bomen die aan het Balkgat staan, en waarvan de rechter heeft gezegd dat ze voorlopig niet gekapt mogen worden, staan nu letterlijk in de hekken. Daar kan niet per ongeluk iets misgaan. Gisteravond ben ik er voor mijn eigen gemoedsrust nog even langs gefietst om dit zelf te constateren.”

Fout in het verleden

Dat er commotie is ontstaan over een omgehaalde boom, is niet voor het eerst. De wethouder maakt tijdens de vergadering bekend dat er een half jaar geleden meer fouten zijn gemaakt door ontwikkelaar VanWonen. “Vorig jaar zijn er niet één, maar twee bomen prematuur gekapt. Het gaat om een van de negen bomen waarvan de rechter onlangs heeft bepaald dat ze voorlopig moeten blijven staan. Dat is toen toch gebeurd.” Volgens Van Niejenhuis ontstond die situatie door de grote haast die destijds geboden was omdat actievoerders zich in de bomen van het Betonbos verschansten. “Daarbij is niet zorgvuldig genoeg gewerkt. Onze toezichthouder onderzoekt hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.”

Geen fout bij populier

De recente kap van de Italiaanse populier bij het Eemskanaal was volgens de wethouder echter geen fout of ongeluk. “Het traject voor deze vergunning liep al bijna een jaar. Op het allerlaatste moment is er een voorlopige voorziening ingediend. Wij hebben op maandag en dinsdag contact gehad met de rechtbank en op dat moment was er geen sprake van een verbod (maatregel van orde). Daarom waren wij gerechtigd de boom om te halen.”

Volgens de wethouder was de kap noodzakelijk om vertraging van project Stadshavens te voorkomen; op de bewuste plek moeten kabels, leidingen en een nieuwe kade komen. “Bovendien bleek bij de kap dat de boom vanbinnen een holte van vier meter lang had. De populier was dus meer aangetast dan van de buitenkant waarneembaar was. We gaan nu de staat van de andere populieren in de omgeving onderzoeken.”

Kat-en-muisspel

Van der Laan blijft kritisch en spreekt van een “kat-en-muisspel” tussen de gemeente en de bewoners. “Zodra het kan, wordt er direct gekapt. Kan de wethouder toezeggen dat de acht bomen die nu nog over zijn, ook echt behouden blijven?” Laurent Dwarshuis (ChristenUnie) vraagt zich af of je niet gewoon mag kappen als het traject is doorlopen, maar Van der Laan pareert: “Nee, niet als er een beroep is ingediend. Dat moet eerst behandeld worden. En ik word echt boos nu. Dit is schandalig.”

Ook Elte Hillekens (GroenLinks) wil garanties voor de toekomst. Van Niejenhuis benadrukt dat hier aan gewerkt wordt: “We gaan in gesprek met de afdeling toezicht en de provincie om dit proces in de toekomst te verbeteren. De resterende bomen staan in de hekken. De hoorzitting van de rechtbank over deze bomen wachten we nu af, maar we hebben geen reden om aan onze positie te twijfelen.” Wat betreft de zorgen over de eekhoorn: daar komt de wethouder op terug.