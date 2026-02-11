Wethouder kijkt naar coulanceregeling ondernemers zero-emissiezone: “Moet redelijk, proportioneel en uitvoerbaar zijn”

Foto: Joris van Tweel

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) onderzoekt een coulanceregeling voor ondernemers in de binnenstad die de dupe zijn geworden van een “180 graden draai” van het Openbaar Ministerie. Door chaos rond de bebording van de nieuwe zero-emissiezone en venstertijden moeten vierduizend boetes worden terugbetaald.

Broeksma reageerde op vragen van de VVD-fractie. Ietje Jacobs-Setz: “Het rommelt met de invoering van de zero-emissiezone. Ondernemers die keurig een ontheffing hebben betaald, ontdekken nu dat ze dat net zo goed niet hadden hoeven doen omdat er toch niet gehandhaafd kan worden. Gaan de kosten van deze ontheffingen terugbetaald worden?”

Broeksma toonde zich geërgerd over de situatie: “Het heeft ons als gemeente zeer verbaasd. We hadden een akkoord met het Openbaar Ministerie over de huidige bebording, maar die goedkeuring is onverwacht ingetrokken.” Groningen combineerde de borden voor de venstertijden en de milieuzone om het aantal verkeerspalen in de stad te beperken. Het Parket Centrale Verwerking (CVOM) oordeelt nu echter dat deze combinatie te onduidelijk is voor chauffeurs.

Tweede blunder in een jaar

Het is de tweede keer in korte tijd dat de handhaving in de binnenstad spaak loopt. Vorig jaar moesten er ook al duizend boetes worden teruggestort omdat de gemeente een document was vergeten op te sturen naar het OM. “Het CJIB gaat nu alle 4.000 boetes die sinds 14 december 2025 zijn uitgedeeld volledig seponeren en terugbetalen”, aldus de wethouder. Het gaat om zowel overtredingen van de venstertijden als van de zero-emissiezone.

Jalt de Haan (CDA) schrok van de aantallen: “Vierduizend boetes in twee maanden tijd; was het dan echt niet duidelijk genoeg?” Broeksma stelde dat de gemeente als voorloper tegen de grenzen van de wetgeving aanloopt: “Wij dachten een systeem te hebben met honderd procent pakkans, maar het OM denkt er nu anders over.”

Handhaving op pauze tot 1 juli

Totdat er landelijke duidelijkheid is over uniforme bebording, die uiterlijk op 1 juli van dit jaar wordt verwacht, geldt er een tijdelijke maatwerkoplossing. In de praktijk betekent dit dat schone voertuigen (die de zero-emissiezone in mogen) tijdelijk niet beboet worden als zij buiten de venstertijden de stad inrijden. Zij krijgen slechts een waarschuwing. De controle op de milieuregels (zero-emissie) blijft wel gewoon van kracht.

Wat betreft de betaalde ontheffingen beloofde Broeksma de VVD om naar een coulanceregeling voor ondernemers te kijken, al hield hij een slag om de arm over het volledige bedrag: “Het moet redelijk, proportioneel en uitvoerbaar zijn. Zodra er duidelijkheid is, informeer ik de raad.” Jacobs-Setz: “Je hebt hier het morele en het juridische gelijk. De wethouder zegt: we kijken er naar. Maar mijn platte vraag is of het geld terug betaald wordt. Of is de wethouder van plan om de helft of een kwart terug te betalen.” Broeksma herhaalt: “Hier gaan we dus naar kijken. Het moet redelijk, proportioneel en uitvoerbaar zijn.” Jacobs-Setz: “Heeft de wethouder al enig idee wanneer hij is uitgekeken en wanneer we dit antwoord kunnen verwachten?” Broeksma: “Dat weet ik niet, maar als die duidelijkheid er is dan zal ik u daarover informeren.”