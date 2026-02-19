Werkzaamheden Kerklaan gaan tweede fase in

De herinrichting van de Kerklaan gaat komende maandag 23 februari de tweede fase in. De werkzaamheden duren tot en met 30 april.

De straat wordt ingericht als fietsstraat, waarbij auto’s te gast zijn en maximaal 30 kilometer per uur mogen rijden. Daarnaast komt er extra ruimte voor groen.

Vanaf komende maandag wordt gewerkt aan de boomvakken en het straatwerk in de trottoirs vanaf huisnummer 56 tot en met de Oranjesingel.

Woningen blijven tijdens de werkzaamheden lopend bereikbaar via rijplaten. Auto’s moeten tijdelijk elders in de wijk worden geparkeerd.