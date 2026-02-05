Werkzaamheden Eerste Spoorstraat uitgesteld door weer, ook afsluiting Boraxstraat

De geplande werkzaamheden in de Eerste Spoorstraat gaan deze week toch nog niet door. Door de weersomstandigheden zijn de kabelwerkzaamheden uitgesteld.

De straat zou vanaf vandaag (5 februari) gedeeltelijk afgesloten worden, maar dat is verplaatst naar volgende week. De Eerste Spoorstraat zal daarom afgesloten zijn van woensdag 12 februari 07:00 uur tot donderdag 13 februari 17:00 uur.

Ook werkzaamheden in Boraxstraat

Naast de Eerste Spoorstraat worden er binnenkort ook kabelwerkzaamheden uitgevoerd in de Boraxstraat. Daar wordt eveneens een deel van de weg afgesloten. De Boraxstraat is afgesloten van zondag 9 februari 07:00 uur tot dinsdag 11 februari 16:00 uur.

Weggebruikers wordt geadviseerd rekening te houden met omleidingen en extra reistijd.