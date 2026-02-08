WERC gunt kijkje achter de schermen bij AR Graffiti-expositie in EMG-fabriek

Foto: Paul Blom

In de EMG-fabriek in de wijk Stadshavens kregen bezoekers van de interactieve expositie AR Graffiti: Hall of Fame dit weekend de mogelijkheid om een kijkje achter de schermen te nemen. In het gebouw werd namelijk een speciale ‘making of-video’ gepresenteerd.

De video, die ongeveer drie minuten duurt, laat zien hoe de werkzaamheden aan het kunstwerk er aan toe gingen, hoe het creatieve proces verliep en wat het verhaal is achter het werk en de technologie die de installatie tot leven brengt. Tijdens de presentatie zaterdagmiddag gaven de makers van WERC, Joachim Rümke, Olav Huizer en Jelle Valk, tekst en uitleg over de complexe techniek achter hun werk, waarbij muren reageren op menselijke aanraking. De expositie is sinds vorig weekend te bezoeken en tot nu toe kan het rekenen op veel belangstelling.

De tentoonstelling draait om de nieuwste installatie: AR Graffiti 3.0. Hierbij stapt het publiek een 270-gradenervaring van licht en geluid binnen. Het meest opvallende element is het gebruik van speciale technieken waarbij bezoekers zelf de graffiti-pieces tot leven brengen. Voor de technische realisatie van de grootschalige videoprojecties werkt WERC nauw samen met MY Facilities. Naast de hoofdexpositie zijn ook de eerdere versies (1.0 en 2.0) te zien, die de evolutie van traditionele graffiti naar deze nieuwe virtuele vorm tonen.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Paul Blom Foto: Paul Blom

Toegankelijkheid

WERC wil de expositie breed toegankelijk houden voor de stad. Inwoners met een Stadjerspas kunnen de tentoonstelling gratis bezoeken, en voor studenten en jongeren gelden gereduceerde tarieven. De expositie is mede mogelijk gemaakt door steun van onder andere het Cultuurfonds Groningen, de Emmaplein Foundation en de Gemeente Groningen.

Nog drie weekenden

AR Graffiti: Hall of Fame is nog tot en met 22 februari elk weekend (vrijdag t/m zondag) geopend tussen 13.00 en 19.00 uur. De nieuw gepresenteerde ‘making of-video’ blijft de komende weken onderdeel van het programma, zodat bezoekers het verhaal achter de techniek kunnen ontdekken.

De videoreportage over dit onderwerp wordt maandag aan dit artikel toegevoegd.