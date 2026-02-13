Weer uitglijder in ‘Mario Kart-bocht’

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Vrijdagochtend was het weer eens zover: de verbindingsweg tussen de zuidelijke en westelijke ringweg zorgde opnieuw voor een uitglijder.

In de inmiddels beruchte bocht verloor de bestuurder van een personenauto de macht over het stuur en kwam zijwaarts tot stilstand tegen de betonnen wand. Een ambulance kwam ter plaatse om de inzittenden na te kijken, maar voor zover bekend bleven alle betrokkenen ongedeerd. Eén rijstrook in de bocht werd enige tijd afgesloten, in afwachting van een sleepwagen.

Als sinds de oplevering van de verbindingsweg (die dankzij Stadsblog Sikkom de bijnaam ‘Mario-Kart Bocht kreeg vanwege de vorm en betonnen wanden) in de zomer van 2023, staat de bocht bekend als gevaarlijk. Vooral bij nat weer gebeuren er met regelmaat ongelukken. De maximumsnelheid is 50 kilometer per uur, maar er wordt vaak harder gereden.

De provincie plaatste eind september vorig jaar extra en grotere gele verkeersborden bij de zogenoemde ‘Mario Kart-bocht’ om automobilisten beter te waarschuwen voor de scherpe bocht. Ook dat lijkt sommige bestuurders er niet van te weerhouden te hard door de bocht te rijden. Nog wekelijks komen auto’s beschadigd tot stilstand in de bocht, nadat ze de grip verliezen op het asfalt.