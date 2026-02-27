Weekend nog wisselvallig, daarna volop lenteweer

Foto: Michel Eising

Het weekend doet qua weerbeeld nog een klein beetje af voor wie smacht naar het einde van de winter. De teperaturen doen het wat dat betreft goed, maar neerslag houdt echt lenteweer nog twee weekenddagen buiten de deur. Maar komende zondag begint de meteorologische lente en de seizoenswissel laat zich de komende werkweek waarschijnlijk gelden.

Zaterdag verloopt half tot zwaar bewolkt met af en toe een bui. De temperatuur ligt rond de elf graden en de wind waait matig tot vrij krachtig. In de avond en nacht klaart het tijdelijk op, met minima rond 4 à 5 °C.

Ook de zondagochtend begint overwegend droog weer met regelmatig zon en een graad of 11. Later in de middag en avond neemt de kans op regen toe. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit zuidwestelijke richting.

Maandag en dinsdag wordt het geleidelijk zonniger. Maandag kan de temperatuur oplopen tot ongeveer 15 °C met een matige zuiden- tot zuidoostenwind. Dinsdag en woensdag wordt het zo’n 13 à 14 °C, met geregeld zon en weinig kans op neerslag. Het lijkt erop dat dat de rest van de week zo blijft.