Waterschap trekt bijna anderhalf miljoen uit om Hoornsedijk en Meerweg te versterken, met name tegen gravende bevers

Een bever in het Hoornsediep - Foto: Waterschap Hunze en Aa's

Waterschap Noorderzijlvest trekt bijna anderhalf miljoen euro uit om, op meerdere plekken, zwakke delen van de Hoornsedijk aan te pakken. Ook langs de Meerweg wordt een deel van de dijk versterkt. Dat gebeurt om de waterveiligheid te verbeteren, met name omdat bevers al meermaals schade hebben veroorzaakt

De Hoornsedijk is volgens Noorderzijlvest een belangrijk onderdeel van de bescherming van Stad tegen wateroverlast. Om aan de veiligheidsnormen te blijven voldoen, moeten de zwakke plekken worden versterkt. Met name gravende bevers vormen een belangrijk risico voor de Hoornsedijk en de Meerweg. Vooral langs de Meerweg, ten zuiden van het Paterswoldsemeer, is al meerdere keren schade ontstaan. Die moest steeds met spoed worden hersteld, want door het graafwerk neemt de kans op een dijkdoorbraak toe.

Het waterschap wil nieuwe schade voorkomen door bevergaas te plaatsen. Dit is een veelgebruikte methode om dijken te beschermen tegen gravende dieren. Het algemeen bestuur heeft een bruto investeringskrediet van 1.468.717 euro beschikbaar gesteld voor de verdere uitwerking en uitvoering van de maatregelen aan de Hoornsedijk en de Meerweg.