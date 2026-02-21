Vrouwen FC Groningen van de nul af door gelijkspel tegen Jong PSV

Foto: Andor Heij. FC Groningen vrouwen - Jong Feyenoord

De vrouwen van FC Groningen hebben zaterdag met 1-1 gelijkgespeeld tegen Jong PSV. Daarmee pakt het elftal van trainer Atty Eelkema het eerste punt van het seizoen.

Op de Esserberg speelde de FC haar vijfde wedstrijd van de competitie. De Groningse vrouwen schoten uit de startblokken en kwamen al vroeg in het duel op voorsprong. Uit een corner van Pim Toornvliet ontstond chaos in de zestienmeter van de Eindhovenaren; de verdediging van PSV kreeg de bal niet weg, waarna Vera de Haan profiteerde en de 1-0 tegen de touwen schoot. Dit was tevens de ruststand.

In de tweede helft leek het er lang op dat de eerste drie punten van het seizoen in Groningen zouden blijven. Jong PSV kon aanvallend nauwelijks een vuist maken tegen de solide Groningse defensie. De deceptie volgde echter in de negentigste minuut. Elise Fischer van Jong PSV raakte een bal volledig verkeerd, waardoor deze met een vreemde curve niet voor het doel, maar precies in de bovenhoek vloog. Keeper Janine Reekers was kansloos.

Door het gelijkspel staat FC Groningen nu op de achtste plaats met één punt uit vijf wedstrijden. Over twee weken komt de ploeg opnieuw in actie; dan wacht de uitwedstrijd tegen Sparta in Rotterdam.