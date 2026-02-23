Vrouw (72) vermist in Lewenborg: politie start Burgernetactie

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is in de nacht van zondag op maandag op zoek naar een 72-jarige vrouw. De vrouw is voor het laatst gezien in de wijk Lewenborg. Vanwege de vermissing is er een Burgernetactie op touw gezet.

De politie meldt dat de vrouw zondagavond voor het laatst gezien is rond 20.00 uur. Ze is toen lopend vertrokken vanaf het Kraaiennest in de wijk. Vanwege de situatie besloot de politie rond 01.00 uur een Burgernetactie op te starten waarbij inwoners gevraagd wordt uit te kijken naar de vrouw. De vermiste vrouw is 72 jaar oud, heeft een lichte huidskleur en is ongeveer 1.70 meter lang. Ze draagt een bril, heeft kort grijs haar en heeft een slank postuur.

Ten tijde van haar vermissing droeg ze een gekleurde jas met kleine strepen, blauwe Skechers-sneakers en vermoedelijk een blauwe broek. Een opvallend detail is dat mevrouw voorovergebogen loopt. Heb je deze mevrouw gezien of weet je waar zij op dit moment verblijft, dan vraagt de politie je om direct contact op te nemen via het alarmnummer 112.