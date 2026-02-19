Vrijdag overwegend bewolkt met kans op spatje regen

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De komende dagen is het grotendeels bewolkt en is er soms kans op een spatje regen. In het weekend komen de maxima boven de 10 graden uit.

Door Johan Kamphuis

Vrijdag is het overwegend bewolkt met soms een spatje lichte regen of motregen, vooral in de middag. Het wordt 5 of 6 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4. In de avond en in de nacht naar zaterdag volgt er meer regen en een zachte nacht met minima rond 6 graden.

In het weekend stroomt er hele zachte lucht ons gebied binnen. Het wordt 10 tot 12 graden. Er is veel bewolking al kan de zon vooral in de middag af en toe doorbreken wat het lentegevoel compleet zal maken. Vooral in de nacht naar zondag en zondagochtend valt er (lichte) regen.

Ook na het weekend keert de kou niet terug en blijft het erg zacht met 10 of 11 graden. Soms valt er een buitje, maar vaak is het droog. Woensdag zou het kwik wel eens kunnen exploderen als zeer zachte lucht vanuit Frankrijk ons bereikt waardoor de temperatuur op kan lopen tot in de buurt van 15 graden!