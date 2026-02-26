Vrijdag en zaterdag wat regen, vanaf zondag ook weer zon

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De vroeg begonnen lente raakt de komende dagen in een dipje. Er is veel bewolking en het blijft niet droog.

Vrijdag neemt de bewolking toe en gaat het in de middag regenen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 13 graden. In de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 9.

Zaterdag is het ook vrij regenachtig bij een temperatuur van zo’n 11 graden. Zondag neemt de kans op zonnige perioden toe en wordt het ongeveer 10 graden.

Het begin van de nieuwe week verloopt droog met regelmatig zon, bij temperaturen van 13 of 14 graden.