Vrijdag bewolkt met kans op sneeuw

Vrijdag is een bewolkte dag met perioden van eerst regen, maar later ook sneeuw. Dit kan voor gladheid zorgen. De temperatuur stijgt net boven het vriespunt, rond 1 graad. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordoosten.



In de nacht naar zaterdag gaat het licht vriezen met minima van -1 à -2 graden.

Zaterdag overdag is grotendeels droog met kans op zon. De wind komt uit noord tot noordoost en zwakt in de namiddag af. In de avond vriest het opnieuw, met -2 of -3 als minima.

Zondag start nog droog met kans op zonnige perioden, maar later in de middag schuift vanuit het zuidwesten een gebied met bewolking en neerslag over. Met dalende temperaturen onder nul zal dit tot sneeuw en later ook tot gladheid kunnen leiden.

Na het weekend blijven de temperaturen overdag hangen op zo’n 3 graden met maandag overdag nog kans op sneeuw.