Voormalige garage op Sontplein wordt na jaren verval eindelijk opgeknapt en uitgebreid

Het voormalige garagepand op het Sontplein wordt dit jaar eindelijk verbouwd na jaren van verval. Dat meldt eigenaar Aprisco vrijdag aan stadsblog Sikkom.

Het pand op de hoek van het Sontplein, tussen de Europaweg en de Sontweg. verkeert al jaren op door de slechte staat. In het pand zat vroeger garage Van der Molen. Daarna lagen er plannen om Holland Casino in het pand te vestigen, maar verbouwing met meer horeca en een hotel zag de gemeente niet zitten en er ging een streep door de plannen. Nu is sportwinkel DAKA in het pand gevestigd.

Na de verbouwing, waarin het gebouw een nieuwe buitenkant krijgt, blijft de begane grond voor DAKA. De ruimtes daarboven worden verhuurd. De grote ramen aan de kant van de Europaweg blijven behouden, maar de winkelruimte op de begane grond en de eerste verdieping worden uitgebreid richting de parkeerplaats. Daarnaast wil Aprisco de naastgelegen parkeerplaats aanpassen en meer groen aanleggen.