Voorjaarsvakantie bij De Jonge Onderzoekers: Van 3D-printen tot houtbewerken

Foto: Wouter Holsappel

De voorjaarsvakantie is begonnen en voor jongeren die graag de handen uit de mouwen steken, is er deze week genoeg te doen. De Jonge Onderzoekers aan de Dirk Huizingastraat opent de deuren met een uitgebreid en gevarieerd programma.

De organisatie verwelkomt nieuwsgierige jongeren van dinsdag 24 februari tot en met zaterdag 28 februari. Op deze dagen is de locatie geopend van 11.00 tot 16.00 uur.

“We hebben een gevarieerd programma samengesteld”, laat de organisatie weten. De populaire afdelingen houtbewerking en elektronica zijn alle dagen geopend. Daarnaast kunnen kinderen, afhankelijk van de dag, terecht bij diverse andere disciplines zoals klei, metaal, papier en textiel. Ook voor de digitale makers is er plek op de afdelingen computer, 3D-printen en Mbots (robots).

De insteek is dat jongeren zelf de regie hebben: “Je werkt aan een bestaand project of je maakt iets wat je zelf ontzettend leuk lijkt. Niets is te gek en op elke afdeling staan ervaren vrijwilligers klaar om je te helpen.”

Een dagkaartje voor De Jonge Onderzoekers kost 8 euro. Meer informatie over het specifieke programma per dag is te vinden op de website van de organisatie.

Verslaggever Sidney Schoonhoven maakte vorig jaar een reportage over de activiteiten: