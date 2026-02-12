Voor de tweede keer deze week actie bij DUO

Foto Sam Sitepu. Actie belastingtelefoon.

De vakbonden FNV, CNV en het NCF voerden vanmiddag, voor de tweede keer deze week, actie bij het ‘Cruiseschip’ aan de Kempkensberg.

Werknemers van de Belastingtelefoon en DUO protesteerden tegen de eenzijdig door het beoogde kabinet afgekondigde nullijn voor rijksambtenaren. Andere ambtenaren krijgen wel een loonsverhoging. Medewerkers van de Belastingtelefoon hielden, in alle kantoren (naast Groningen in Eindhoven, Leeuwarden, Hengelo, Apeldoorn en Heerlen), een uur lang tegelijk pauze. Een aantal medewerkers van DUO sloot zich bij de actie aan.

FNV liet vorige week al weten dat de bereikbaarheid van de Belastingtelefoon deze week mogelijk onder druk zou komen te staan door de actie, omdat er niemand meer bereikbaar zou zijn voor bellers van 12.00 uur tot 13.00 uur.