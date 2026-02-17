Voetganger gewond bij aanrijding op Kluiverboom

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeval op de Kluiverboom is dinsdagavond een voetganger gewond geraakt. Het slachtoffer werd op een zebrapad geschept door een automobilist en is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk vond rond 19.40 uur plaats ter hoogte van bushalte Langszij, nabij een mbo-locatie. Een automobilist zag naar alle waarschijnlijkheid de overstekende voetganger op de oversteekplaats over het hoofd, met een aanrijding tot gevolg.

Hulpdiensten, waaronder de politie en een ambulance, waren snel ter plaatse. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel gestabiliseerd en vervolgens voor verdere behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft ter plekke onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van het ongeval.