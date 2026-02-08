Voetganger aangereden op Sumatralaan

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Sumatralaan is zondagavond een voetganger gewond geraakt. Het slachtoffer werd op een zebrapad over het hoofd gezien door een automobilist.

Het ongeluk gebeurde rond 18.15 uur ter hoogte van de kruising met de Padangstraat. Volgens nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl zag een automobilist de voetganger op het zebrapad over het hoofd, met een botsing tot gevolg. Het slachtoffer kwam ten val en raakte gewond.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Een ambulanceverpleegkundige heeft het slachtoffer ter plaatse aan de verwondingen kunnen behandelen”, vertelt Ten Cate. “De persoon hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van het ongeval. Vanwege het ongeluk was de Sumatralaan richting de Korrewegwijk enige tijd afgesloten voor het verkeer.