Voedselbank Groningen zag aantal klanten vorig jaar met honderd huishoudens stijgen

Het aantal huishoudens dat afhankelijk is van de Voedselbank Groningen is in 2025 met ruim honderd toegenomen. Dat blijkt uit de jaarcijfers die voorzitter Elly Pastoor zaterdag presenteerde.

“We hebben een jaar achter de rug waarin we ontzettend veel werk hebben verricht”, vertelt Pastoor. De stijging is aanzienlijk: waar eind 2024 nog 487 huishoudens (1.159 personen) stonden ingeschreven, was dit aan het eind van 2025 opgelopen naar 597 huishoudens, oftewel 1.245 ‘monden’. Volgens de voorzitter heeft de Voedselbank het afgelopen jaar consequent ingezet op het verspreiden van kennis over het nut en de noodzaak van de organisatie. “En dat heeft zijn vruchten afgeworpen: steeds meer klanten weten ons te vinden.”

Interne professionalisering

Het draait bij de Voedselbank niet alleen om het uitdelen van pakketten; achter de schermen vindt een constante professionaliseringsslag plaats. “We moeten scherp blijven en op de hoogte blijven van wetten en regels waar ook commerciële bedrijven aan moeten voldoen”, legt Pastoor uit. Zo neemt Groningen deel aan een landelijk project om schaarse producten gefinancierd te krijgen met Europees geld. De voorzitter benadrukt dat dit alles niet mogelijk zou zijn zonder de 161 vrijwilligers die de ruggengraat van de organisatie vormen.

Succesvolle decemberactie op scholen

Veel succes werd er geboekt met de decemberactie, waaraan 57 supermarkten, 39 scholen en talloze kerkgenootschappen deelnamen. Vooral op de basisscholen was de inzet groot. De leerlingen vulden maar liefst 662 kratten met voedsel en verzorgingsproducten. Pastoor: “De inzet van deze kinderen, die soms van Sinterklaas tot de kerstvakantie actievoerden, was echt hartverwarmend.”

Ook de rol van specifieke wijken, dorpen en groepen is cruciaal. Pastoor noemt de actieve werkgroep in Haren, die niet alleen inzamelt maar ook zorgt voor bekendheid. In de stad zelf stonden medewerkers van diverse bedrijven klaar om winkelend publiek uit te nodigen om te doneren.

Vindicat-studenten laten Voedselbank in de steek

Toch was er ook een smet op de grote actiedag van 12 december. Van de 215 ingeroosterde eerstejaarsstudenten van Vindicat kwamen er zeker dertig niet opdagen. “Zij lieten ons geweldig in de steek, waardoor minstens twaalf tijdsblokken van twee uur onbezet bleven”, aldus een teleurgestelde Pastoor. De schade is volgens de Voedselbank merkbaar: er zijn naar schatting 120 kratten minder ingezameld dan wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid had genomen.

Ondanks deze tegenvaller stemt de totale opbrengst van ruim 2.200 kratten tot grote tevredenheid. Inmiddels zijn alle producten, met hulp van vele externe vrijwilligers, gesorteerd en klaar voor distributie.

Verslaggever Judith Hovius maakte een reportage over de inzamelingsactie op de basisschool in Garmerwolde: