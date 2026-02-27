Vliegende herinnering aan WO2 onderweg naar huis na onverwachte week parkeren in Eelde

Foto: Joris van Tweel

Na een paar dagen op Airport Eelde te hebben gestaan, was het weer vrijdagmiddag goed genoeg: de volledig gerestaureerde Mk. XVI Spitfire kon de reis naar Noorwegen vervolgen vanaf Groningen Airport Eelde.

Terwijl de Spitfire zich klaarmaakte om te vertrekken, kwam menig werknemer van Airport Eelde naar buiten om toch even te kijken. Justin Wegter, die de Noorse piloot namens de luchthaven hielp met het voorbereiden van het toestel voor de vlucht, vertelt lachend: “Dit heb ik nog nooit meegemaakt, dus dit is heel bijzonder.”

Foto: Joris van Tweel

Tussenlanding van een dag wordt bijna een week

Het vliegtuig deed Eelde per toeval aan: het was onderweg naar Scandinavië vanuit Groot-Brittannië, waar hij meedeed aan een airshow. De Spitfire moest afgelopen zondag landen op Eelde vanwege het slechte weer. Het gevechtsvliegtuig zou aanvankelijk maandag al doorvliegen richting Denemarken, maar het weer zat opnieuw tegen.

Omdat piloot Espen Tjetland vanwege familieomstandigheden niet kon wachten op betere omstandigheden, liet hij het stukje oorlogsgeschiedenis achter op Eelde en vloog via Schiphol naar zijn thuisland. De Noor keerde vrijdag terug, in de verwachting dat het weer mee zou werken.

Een tussenstop in Denemarken lukte ook deze vrijdag niet, dus zette Tjetland rond 16.00 uur koers naar Hamburg, in de hoop daarna in één keer naar Noorwegen te kunnen terugkeren met de Spitfire.

Foto: Joris van Tweel

Van paal terug in het luchtruim

Het toestel RW386 is gebouwd in 1945, kort voor het einde van de oorlog. De Spitfire is een van de bekendste oorlogsvliegtuigen ooit gebouwd en droeg in de oorlog met verve bij aan de overwinning op de Duitse Luftwaffe in de lucht. De toestellen werden ook massaal ingezet voor de bewaking van bommenwerpers.

Het vliegtuig dat op Eelde landde, werd na de oorlog in eerste instantie op een paal gemonteerd bij een luchtmachtbasis in Engeland, maar zo’n vijftien jaar geleden volledig gerestaureerd en vliegwaardig gemaakt.