Vliegend erfgoed maakt tussenstop op Groningen Airport Eelde

Foto: Alan Wilson via Wikimedia Commons (CC2.0 SA)

Een stukje geschiedenis doet sinds afgelopen zondag Groningen Airport Eelde aan: een volledig gerestaureerde Mk. XVI Spitfire uit 1945 gebruikte de noordelijke luchthaven voor een tussenstop.

Vliegvelddirecteur Meiltje de Groot deelde zondag een foto van het toestel op LinkedIn. De Spitfire gebruikte Eelde volgens De Groot als tussenstop-locatie, onderweg naar Scandinavië.

De Spitfire die nu op Eelde staat is gebouwd in 1945, kort voor het einde van de oorlog. Het vliegtuig werd na de oorlog in eerste instantie op een paal gemonteerd voor een luchtmachtbasis in Engeland, maar zo’n vijftien jaar geleden volledig gerestaureerd en vliegwaardig gemaakt. Inmiddels is het vliegtuig in handen van de eigenaar van een Noors bedrijf. Het toestel doet met regelmaat mee met vliegshows in Europa.

Het gevechtsvliegtuig zou aanvankelijk deze maandag al doorvliegen richting Denemarken. Maar volgens De Groot gaat de Spitfire vanwege het weer pas woensdag weer vertrekken vanaf Eelde.